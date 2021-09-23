Секретарь СНБО отреагировал на принятие антиолигархического закона

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Как сообщил он в Facebook, Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы, пишет RegioNews.

По мнению Данилова, принятие закона стало "точкой выбора между будущим и прошлым".

"Мы могли снова идти старой дорогой с эффектом колеи, которая всем надоела и вела к будущему без будущего, или избрать трудную и до этого никем еще не пройденную дорогу перемен и очищения. Сегодня настало другое время. И время новой дороги. Точка выбора пройдена", - написал секретарь СНБО.

По его словам, принятие законопроекта было вопросом становления нашей страны как государства и нашего будущего.

"Или будет ситуация, когда десять человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа", - добавил Данилов.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах.