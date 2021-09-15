Кабмин предлагает в 2022 году сократить расходы на Верховную Раду и Президента

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Кабинет министров предлагает в 2022 году сократить расходы на деятельность Верховной Рады и Президента Украины

Это предусмотрено проектом бюджета на 2022 год, приложения к которому в телеграмм канале обнародовал член налогового комитета ВР Ярослав Железняк.

Согласно документу на финансирование парламента в следующем году чиновники предлагают выделить 2,6 миллиарда гривен, что почти на 200 миллионов меньше, чем в бюджете на текущий год.

Расходы на президента тоже могут "похудеть" на почти 200 миллионов. Если в 2021 году на обеспечение деятельности Главы государства и его Офиса было предусмотрено чуть более 1,2 миллиарда гривен, то в проекте сметы на следующий год предлагается оставить около миллиарда гривен.

Напомним, что проект госбюджета на 2022 год был утвержден на заседании правительства 15 сентября