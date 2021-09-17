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17 сентября 2021, 15:02 397

Суд закрыл дело против главы Черниговской ячейки "Нацкорпуса " за оскорбительные надписи о президенте

17 сентября 2021, 15:02 397
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Фото из открытых источников
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Дело против руководителя Черниговской областной ячейки "Нацкорпуса" Александра Тарнавского, которого судили за граффити с надписями "Зеля х * йло", Новозаводской суд закрыл

Об этом сообщил сам Александр Тарнавский на Facebook, передает RegioNews.

Сегодня я выиграл суд по 173. Дело закрыли в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Ранее так же не нашли состава преступления по 296 статье Уголовного кодекса

Полицейский, составил протокол, дал показания в суде. Под присягой он показал, что основанием открытия дела было распоряжение руководства. Ну что ж - теперь буду привлекать к ответственности всех причастных, - написал Тарнавский.

Как сообщалось, в Чернигове судят активиста Нацкорпуса, который якобы писал на заборах оскорбления на президента.

Чернигов суд активисты Нацкорпус президент

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