Суд закрыл дело против главы Черниговской ячейки "Нацкорпуса " за оскорбительные надписи о президенте
Дело против руководителя Черниговской областной ячейки "Нацкорпуса" Александра Тарнавского, которого судили за граффити с надписями "Зеля х * йло", Новозаводской суд закрыл
Об этом сообщил сам Александр Тарнавский на Facebook, передает RegioNews.
Сегодня я выиграл суд по 173. Дело закрыли в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Ранее так же не нашли состава преступления по 296 статье Уголовного кодекса
Полицейский, составил протокол, дал показания в суде. Под присягой он показал, что основанием открытия дела было распоряжение руководства. Ну что ж - теперь буду привлекать к ответственности всех причастных, - написал Тарнавский.
Как сообщалось, в Чернигове судят активиста Нацкорпуса, который якобы писал на заборах оскорбления на президента.