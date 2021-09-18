В "Слуге народа" сказали, обсуждали ли на фракции отставку Разумкова

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Однако этот сценарий во фракции не обсуждался, сообщил он 17 сентября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews.

"Это реально (отставка Разумкова, - ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двоих достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.

Напомним, ранее Разумков заявлял, что не собирается в отставку. Также он рассказал, когда могут произойти отставки министров.