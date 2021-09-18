В "Слуге народа" сказали, обсуждали ли на фракции отставку Разумкова
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова
Однако этот сценарий во фракции не обсуждался, сообщил он 17 сентября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", пишет RegioNews.
"Это реально (отставка Разумкова, - ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двоих достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.
Напомним, ранее Разумков заявлял, что не собирается в отставку. Также он рассказал, когда могут произойти отставки министров.
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