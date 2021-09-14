Шмыгаль о кадровых изменениях в правительстве: у меня нет претензий к министрам

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Как передает RegioNews об этом он заявил на пресс-конференции отвечая на вопрос о возможных кадровых ротаций в правительстве.

Премьер-министр отказался называть фамилии министров, которые могут уйти в отставку в ближайшее время.

"У меня претензий к Кабмину нет. Правительство работает, а дальше посмотрим", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства признал, что министры в правительстве работают не идеально.

"Конечно, хочется, чтобы правительство работало идеально. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Конечно ошибки могут быть. Но таких претензий, чтобы сейчас рассказывать кому-то о чем-то, у меня нет. Я поэтому и говорю-давайте посмотрим", - добавил Шмыгаль.

Напомним, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что кадровые изменения в правительстве обсудят на заседании фракции в понедельник, 20 сентября.