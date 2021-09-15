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15 сентября 2021, 12:39 392

В Сумской области остановили работу двух подпольных колл-центров

15 сентября 2021, 12:39 392
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Фото: СБУ
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В Сумской области правоохранители пресекли деятельность двух подпольных колл-центров, которые выманивали у людей доступ к банковским счетам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным оперативников, мошенники использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию об их банковских счетах. Потом снимали деньги и часть из них переправляли местному криминальному авторитету.

Работали в колл-центрах 70 человек. По предварительным оценкам, сумма "доходов" дельцов составляла десятки миллионов гривен.

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к "клиентам", которые охотно отдавали собственную персонифицированную информацию", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что в Запорожье правоохранители прекратили деятельность мошеннического колл-центра с месячным оборотом в три миллиона гривен. Рабочие центра незаконным путем получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах.

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