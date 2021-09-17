Суд закрив справу проти глави Чернігівського осередку "Нацкорпусу" за образливі написи про президента
Справу проти керівника Чернігівського обласного осередку “Нацкорпусу“ Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами “Зеля х*йло”, Новозаводський суд закрив
Про це повідомив сам Олександр Тарнавський на Facebook, передає RegioNews.
Сьогодні я виграв суд по 173. Справу закрили у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину по 296 статті кримінального кодексу
Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж - тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних, - написав Тарнавський.
Як повідомлялося, у Чернігові судять активіста Нацкорпусу, який нібито писав на парканах образи на президента.