Суд закрив справу проти глави Чернігівського осередку "Нацкорпусу" за образливі написи про президента

Про це повідомив сам Олександр Тарнавський на Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні я виграв суд по 173. Справу закрили у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Раніше так само не знайшли складу злочину по 296 статті кримінального кодексу

Поліцейський, що склав на мене протокол, дав покази в суді. Під присягою він засвідчив, що підставою відкриття справи було розпорядження керівництва. Ну що ж - тепер буду притягати до відповідальності всіх причетних, - написав Тарнавський.