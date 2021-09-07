В Раде предлагают признать ФСБ и Генштаб РФ террористическими организациями

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Группа депутатов от правящей коалиции и группы За майбутнє" предлагают признать ФСБ и главное управление Генштаба Российской Федерации террористическими организациями.

Как передает RegioNews соответствующий проект постановления за авторством четырех депутатов от фракции "Слуга народа" и группы "За будущее" зарегистрировано на сайте парламента.

Текст документа пока отсутствует.

Напомним, что ранее группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №5560 "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительств и парламентов государств мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности".