Минсоцполитики предлагает в 2022 году в пять этапов повышать пенсии

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В рамках подготовки проекта Госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре пять шагов повышения пенсий

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства.

В частности, Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышение пенсий на следующий год следующие шаги:

повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию пенсий с 1 марта для более 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

"Эти предложения, а также принятие Верховной Радой правительственного законопроекта № 4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить в 2022 году программе повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимые их группы", - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в 2022 году пенсионеров от 70 до 75 лет включат в программу адресных пособий для пожилых людей.

Также в Минсоцполитики напомнили, что с 2028 года для выхода на пенсию надо будет иметь 35 лет стажа.