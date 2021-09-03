В Минфине планируют запустить новую пенсионную реформу к 2024 году

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Министерство финансов рассчитывает запустить новую пенсионную реформу к 2024 году. Речь идет о накопительной пенсионной системе

Как пишет RegioNews со ссылкой на Украинские Новости об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе Украинского финансового форума 2021, организованного ICU.

"Мы ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2022-2023 годах ... Речь идет о накопительных пенсиях", - сказал министр.

При этом он добавил, что сейчас идет дискуссия - в каком формате будет пенсионная реформа.

"Я лично считаю, что она даст толчок для развития не только фондового рынка ... А также для понимания проблематики в целом обществу, что условный патернализм и ожидание, что кто-то решит твои проблемы за тебя, необходимо об этом постепенно забывать и думать о том, чтобы накапливать и создавать блага для себя", - подытожил Марченко.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что пенсионная накопительная система предусматривает взносы в размере 2% за счет соответствующего уменьшения ставки ЕСВ (единого социального взноса) и 2% за счет уменьшения ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц).