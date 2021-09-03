14:55  03 сентября
Стало известно, в каких областях больше и меньше всего больных COVID-штаммом "Дельта"
09:02  03 сентября
В Раде хотят провести "морской день": рассмотрят законопроекты по портовой сфере
08:09  03 сентября
Из-за обстрелов на Донбассе получил ранения боец ООС
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2021, 14:46 1130

В Минфине планируют запустить новую пенсионную реформу к 2024 году

03 сентября 2021, 14:46 1130
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство финансов рассчитывает запустить новую пенсионную реформу к 2024 году. Речь идет о накопительной пенсионной системе

Как пишет RegioNews со ссылкой на Украинские Новости об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе Украинского финансового форума 2021, организованного ICU.

"Мы ищем способы для запуска пенсионной реформы в 2022-2023 годах ... Речь идет о накопительных пенсиях", - сказал министр.

При этом он добавил, что сейчас идет дискуссия - в каком формате будет пенсионная реформа.

"Я лично считаю, что она даст толчок для развития не только фондового рынка ... А также для понимания проблематики в целом обществу, что условный патернализм и ожидание, что кто-то решит твои проблемы за тебя, необходимо об этом постепенно забывать и думать о том, чтобы накапливать и создавать блага для себя", - подытожил Марченко.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что пенсионная накопительная система предусматривает взносы в размере 2% за счет соответствующего уменьшения ставки ЕСВ (единого социального взноса) и 2% за счет уменьшения ставки НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

реформа Минфин пенсия общество

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua