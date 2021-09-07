Шесть судей, в том числе судья Верховного Суда, уволились - Высший совет правосудия

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На заседании Высшего совета правосудия 7 сентября были рассмотрены материалы об увольнении судей в связи с подачей заявлений об отставке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Высшего совета правосудия.

Так, Высший совет правосудия решил уволить шесть судей, а именно:

Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;

Лыннык Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;

Лабань Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;

Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;

Савкову Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;

Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.

Таким образом с начала 2021 года по общим обстоятельствам были уволены 118 судей: 116 - в связи с подачей заявлений об отставке, 2 – в связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию. По особым обстоятельствам уволены 7 судей.

Ранее сообщалось, что всего с начала 2021 года по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, уволилось 110 судей.

Также сообщалось, что судью Конституционного суда от Зеленского изберут на конкурсе. Президент Украины подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.