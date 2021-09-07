11:06  07 сентября
Радуцкий назвал три области с худшей эпидемической ситуацией
11:35  07 сентября
На Киевщине горела церковь
08:09  07 сентября
На Донбассе зафиксировали семь нарушений, минометные обстрелы и неизвестный беспилотник
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2021, 12:07 19

Фракция "Слуга народа" пополнилась новым депутатом

07 сентября 2021, 12:07 19
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Избранный в парламент по списку партии "Слуга народа" Антон Швачко принес присягу народного депутата

Как передает RegioNews текст присяги он зачитал с трибуны парламента.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - провозгласил парламент.

Напомним, что нардеп получает официальный статус после принятия присяги.

Летом Центральная избирательная комиссия признала избранным нардепом Швачко, а позднее его зарегистрировала. В парламенте он заменил Дениса Монастырского, который назначен министром внутренних дел.

закон присяга Верховная Рада Конституция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Аниматоры" от СБУ для "За майбутнє". Чем закончится для мэра Мамая дело о взятке его "правой руки"
Выход из политического кризиса в Запорожье: почему мэр Буряк "дал заднюю"
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram