Фракция "Слуга народа" пополнилась новым депутатом

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Избранный в парламент по списку партии "Слуга народа" Антон Швачко принес присягу народного депутата

Как передает RegioNews текст присяги он зачитал с трибуны парламента.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - провозгласил парламент.

Напомним, что нардеп получает официальный статус после принятия присяги.

Летом Центральная избирательная комиссия признала избранным нардепом Швачко, а позднее его зарегистрировала. В парламенте он заменил Дениса Монастырского, который назначен министром внутренних дел.