Рада в июне лишила 78 депутатов 3,5 миллионов гривень

Как пишет Regionews, об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Отмечается, что депутатам в мае депутатам было начислено 45400 гривен на выполнение депутатских полномочий. Однако отдельные народные избранники остались без кровных.

В частности, без компенсаций остался председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко, сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь, глава партии "За будущее" Игорь Палица и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Также этой компенсации лишены депутаты от "Слуги народа" Николай Тищенко, глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, глава аграрного комитета Николай Сольский, депутат от "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов.

Всего прекращено начисление за депутатские полномочия 78 парламентариям. Парламентариям отказали в выплатах из-за прогулов. Таким образом, вцелом избранники сэкономили налогоплательщикам 3,5 миллиона гривень.

Согласно законодательству, в случае, если депутат в течение календарного месяца одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает участие в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении таких выплат издает председатель Рады по решению регламентного комитета.

Напомним, что нардепы в марте получили 3 миллиона гривень компенсаций за жилье.