Разрыв между "слугой народа" и "евросолидарностью" на выборах в Раду сокращается - опрос

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Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то их бы снова выиграла партия "Слуга народа", однако разрыв между ней и оппозиционными партиями сокращается

Об этом пишет Regionews со ссылкой на социологический опрос группы "Рейтинг".

По данным социологов партию "Слуга народа" готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, тогда как в начале июля таких было почти 25%

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,3% избирателей(13,5% в начале июля), за "Батькивщину" - 12,8%(12,3), за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,4%.(12,8%)

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5,0%(4,5%), Радикальную партию 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,3%(4,1%),

Опрос проходил с 23 по 25 июля. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, что по данным группы "Рейтинг" экс-президент Петр Порошенко сокращает отставание в рейтинге от действующего главы государства Владимира Зеленского.