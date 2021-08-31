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31 августа 2021, 16:46 34

Гетьманцев прогнозирует, что "антиахметовский" закон будет принят в сентябре

31 августа 2021, 16:46 34
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Фото из открытых источников
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев прогнозирует, что законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс предполагающий, среди прочего, повышение ренты на железную руду, за что был назван "антиахметовским" будет принят в сентябре

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью парламентария агентству "Українські новини".

"Я прогнозирую его принятие в целом в сентябре. У нас есть позиция Президента, соответственно, и монобольшинства. Те острые углы, которые были в законопроекте и действительно были дискуссионными в процессе консультаций с Минфином в таблице нам удалось снять", - подчеркнул парламентарий.

Гетьманцев отметил, что для ускорения рассмотрения законопроекта будет применена специальная процедура.

"Я буду рекомендовать комитету и монобольшинству процедуры постатейного рассмотрения законопроекта. Суть ее состоит в том, что депутаты голосуют за статью в редакции комитета, если она не проходит, то депутаты идут по каждой поправке в этой статье. Соответственно, нам нужно будет не 11 тыс. голосований, а до 100 голосований", - добавил депутат

Напомним, что законопроект 5600 был принят 1 июля. Он предусматривает фактическое повышение ренты на железную руду за что и получил неофициальное название "антиахметовский". Кроме этого, в случае принятия инициативы возрастет налоговое давление на значительное количество украинцев. В "Слуге народа" отрицают, что 5600 это о повышении налогов. .

Слуга народа Верховная Рада поправки налоги комитет

 
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