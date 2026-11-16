Фото: ОВА

В ночь на 16 ноября российские захватчики массированно атаковали Одесскую область

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и несколько частных домов. Из-за падения обломков и взрывных волн в жилых домах выбиты окна. Также возникли пожары.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Над ликвидацией последствий атаки работают все службы.

Напомним, утром 16 ноября российские войска нанесли удары по Днепру. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.