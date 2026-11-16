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16 ноября 2026, 09:56

Россияне атаковали Харьковщину: девять человек пострадали за сутки

16 ноября 2026, 09:56
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 11 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали девять человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове ранения получили три человека – мужчины в возрасте 59 и 48 лет и 55-летняя женщина. Еще двое горожан – 47-летняя женщина и 60-летний мужчина – подверглись острой реакции на стресс.

В поселке Песочин ранен 74-летний мужчина. Еще трое местных жителей – мужчины в возрасте 47 и 50 лет и 47-летняя женщина – получили острую реакцию на стресс.

Для атак по Харьковщине российские войска применили четыре управляемых авиабомба, четыре беспилотника типа "Молния", семь FPV-дронов и 33 БпЛА, тип которых устанавливают.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области.

В частности, в Харькове повреждены два многоквартирных дома, здание детского учреждения, гостиница, остановка общественного транспорта, два автобуса и четыре автомобиля.

В Богодуховском районе повреждены четыре частных дома в поселке Золочев, в Купянском – три дома и гараж в поселке Шевченково.

В Изюмском районе повреждены десять частных домов в селе Оскол. В Харьковском районе разрушений получили два дома в Песочине и один в Малой Даниловке.

Также в Чугуеве повреждены гаражи, а в селе Лебяже – хозяйственное сооружение.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские захватчики массированно атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены инфраструктурные объекты и несколько частных домов. Из-за падения обломков и взрывных волн в жилых домах выбиты окна.

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