Министр Кабмина купил второй за год электромобиль

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Министр Кабинета Министров Олег Немчинов, который получил за июль 55 тыс. гривен зарплаты, задекларировал покупку второго за год электромобиля - Chevrolet Bolt EV за 373,3 тыс. гривен (около 14 тыс. долларов)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления

Министр задекларировал приобретение 25 августа автомобиля Chevrolet Bolt EV 2017 года выпуска за 373,3 тыс. гривен в США. Вместе с транспортировкой расходы на приобретение авто составили 436,8 тыс. гривен (около 16,3 тыс. долларов).

Chevrolet Bolt - полностью электрический автомобиль, разработанный компанией General Motors в сотрудничестве с LG Corporation и корейской студией GM (ранее Daewoo Korea) в 2016 году в США. Стоимость такого авто в Украине составляет 20 тыс. - 25 тыс. долларов.

В мае Немчинов задекларировал покупку электромобиля Nissan Leaf 2013 года выпуска за 178 тыс. гривен. Он задекларировал 1,8 млн гривен дохода в 2020 году, а также автомобиль ЗАЗ 968А 1979 года выпуска. Немчинов занимает должность министра Кабмина в правительстве Дениса Шмыгаля с марта 2020 года.