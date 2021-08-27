В МИД пока не видят оснований для переноса визита Зеленского в США

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В Министерстве иностранных дел пока не видят оснований для переноса визита Президента Украины Владимира Зеленского в США

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - сказал Кулеба.

26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула. В результате атаки погибли почти 200 афганцев, 13 американских военных и двое граждан Британии.

На этом фоне президент США Джо Байден отменил или перенес ряд встреч, в том числе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который находится с визитом в Вашингтоне.

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена запланирована на 31 августа.