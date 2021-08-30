Разумков прогнозує кадрові зміни в Кабміні: до міністрів є ряд претензій

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті є претензії до певних міністрів, які можуть завершитися кадровими змінами вже цієї осені

Про це Разумков розповів в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Я думаю, що осінь буде пов'язана з кадровими змінами. Дійсно, прізвища і так звучать, але я не думаю, що їх сьогодні варто озвучувати", - зазначив голова ВР.

На його думку, до ряду міністрів є претензії як у Верховної Ради, як у профільних комітетів, так і у суспільства. Водночас швидкість та масовість кадрових змін спікер назвав питанням дискусій, позиції фракції та профільних комітетів.

Тому деякі ротації в Кабміні я особисто також прогнозую... думаю, що осінь буде досить емоційною", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський не виключає нових кадрових змін в уряді. Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає що показати.