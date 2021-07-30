Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом
Апелляционный суд города Киева оставил под домашним арестом народного депутата и лидера фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" Виктора Медведчука.
Как передает Regionews.ua">RegioNews, соответствующее решение после более 4 часов слушаний было объявлено 30 июля.
"Постановление следственного судьи Печерского суда Киева оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов Медведчука Виктора Владимировича отклонить", - зачитала решение судья
Она добавила, что полный текст постановления будет объявлен 3 августа.
Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.
9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца.
15 июля адвокаты Медведчука вновь обжаловали его домашний арест. Политик подозревается в государственной измене.