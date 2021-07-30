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30 июля 2021, 16:01 4

Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

30 июля 2021, 16:01 4
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Фото из открытых источников
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Апелляционный суд города Киева оставил под домашним арестом народного депутата и лидера фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" Виктора Медведчука.

Как передает Regionews.ua">RegioNews, соответствующее решение после более 4 часов слушаний было объявлено 30 июля.

"Постановление следственного судьи Печерского суда Киева оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов Медведчука Виктора Владимировича отклонить", - зачитала решение судья

Она добавила, что полный текст постановления будет объявлен 3 августа.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца.

15 июля адвокаты Медведчука вновь обжаловали его домашний арест. Политик подозревается в государственной измене.

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