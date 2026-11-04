Фото: ГСЧС

В ночь на 4 ноября российские дроны атаковали Кировоградскую область. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура

Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате российской атаки в Кропивницком и Александрийском районах возникли пожары на трех локациях. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры.

В Новоукраинском районе поврежден частный дом, а в Александрийском – шесть единиц техники на территории сельскохозяйственного предприятия.

Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных ударов. Все пожары ликвидированы.

По имеющейся информации, погибших и травмированных нет.

Напомним, утром 4 ноября российские войска нанесли удар по предприятию в Днепре. Получили ранения двое мужчин.