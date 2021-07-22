Зеленский подписал закон о коренных народах

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс - службу главы государства.

Напомним, что указанный закон был принят во время внеочередного заседания Верховной Рады 1 июля. Им определяется, что коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры с традиционными, социальными, культурными или представительными органами, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, крымские татары, караимы, крымчаки.

В соответствии с положениями законодательного акта, коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное обладание всеми правами человека и основополагающими свободами, определенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Законом предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, вопросы международного представительства.