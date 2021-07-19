Арестович назвал условие разворота Украины на Восток

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Если влияние российских лоббистов в ЕС и США будет усиливаться, и будет реализована политика сдаче украинских интересов, то Украина будет вынуждена развернуться на Восток

Как пишет Regionews об этом в эфире телеканала Дом заявил внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Емака и спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.

Он объяснил, что подразумевает под этим выстраивание системы отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром и другими странами.

"Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола", — акцентировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович считает, что некоторые западные державы настолько опасаются Китая, что "хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта".

При этом он напомнил о поддержке Германией строительства российского газопровода Северный поток-2, а также об инициировании Берлином и Парижем саммита ЕС-Россия.

Арестович считает, что в случае усиления пророссийских настроений в Европе и на Западе будут усиливаться с акцентом на сдачу украинских интересов, то Украине ничего не останется, как пересмотреть свой геополитический вектор.

Напомним, 17 июля в СМИ появилась информация о том, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится не раньше середины августа, а не в июле, как ожидалось. Однако в Офисе президента эту информацию опровергли и заверили, что встреча состоится в конце этого месяца или в первых числах следующего.