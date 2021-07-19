08:31  19 июля
В Украине зафиксировали менее 200 новых COVID-случаев
14:35  19 июля
Киев накрыл мощный ливень: закрыта станция метро, затопило дворы
12:54  19 июля
Умер военный, который 15 июля получил 80% ожогов тела на Донбассе
UA | RU
UA | RU
19 июля 2021, 10:35 197

Арестович назвал условие разворота Украины на Восток

19 июля 2021, 10:35 197
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Если влияние российских лоббистов в ЕС и США будет усиливаться, и будет реализована политика сдаче украинских интересов, то Украина будет вынуждена развернуться на Восток

Как пишет Regionews об этом в эфире телеканала Дом заявил внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Емака и спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.

Он объяснил, что подразумевает под этим выстраивание системы отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром и другими странами.

"Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола", — акцентировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович считает, что некоторые западные державы настолько опасаются Китая, что "хотят перетянуть Российскую Федерацию на сторону Запада даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта".

При этом он напомнил о поддержке Германией строительства российского газопровода Северный поток-2, а также об инициировании Берлином и Парижем саммита ЕС-Россия.

Арестович считает, что в случае усиления пророссийских настроений в Европе и на Западе будут усиливаться с акцентом на сдачу украинских интересов, то Украине ничего не останется, как пересмотреть свой геополитический вектор.

Напомним, 17 июля в СМИ появилась информация о том, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится не раньше середины августа, а не в июле, как ожидалось. Однако в Офисе президента эту информацию опровергли и заверили, что встреча состоится в конце этого месяца или в первых числах следующего.

Россия Офис президента ЕС ТКГ конфликт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram