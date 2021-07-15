НАПК проверит декларацию депутата житомирского облсовета из-за высоких рисков

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку семи деклараций, в частности депутата Житомирского областного совета Виктора Развадовского

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

В агентстве пояснили, что автоматический компьютерный анализ данных в декларации Развадовского и других должностных лиц выявил высокий уровень рисков.

"На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней", - напомнили в НАК

Всего с начала 2021 года НАЗК взяло в проверку уже 824 декларации публичных служащих.

Напомним, что Верховная рада на заседании 29 июня поддержала законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях с правками президента Владимира Зеленского