Разумков второй раз за неделю созвал вне очереди Раду

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Как пишет Regionews со ссылкой на Facebook главы парламента заседание созвано по инициативе Президента Украины

"Подписал распоряжение о созыве в четверг внеочередного заседания Верховной Рады по требованию Президента Украины. Уже традиционно оно начнется в 16:00. На повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов "О государственном экологическом контроле" (№3091) и "О территории Изумрудной сети" (№4461), а также относительно промышленного загрязнения (№4167), сохранения лесов (№5650) и регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339)", - отмечает спикер

Кроме того, запланировано рассмотрение законопроекта, который предусматривает ужесточение ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576), и проекта закона об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351).

Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места проживания в Украине (№5463).

Всего к рассмотрению предложено 13 законопроектов.

Напомним, что 13 июля в 16.00 запланировано внеочередное заседание парламента. Среди прочего парламентарии намерены определиться относительно законопроекта о легализации медицинского каннабиса.