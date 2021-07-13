Рада утвердила календарный план шестой сессии
Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии девятого созыва
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Рады.
"Календарным планом предусмотрено начать шестую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва 7 сентября 2021 года, а закончить - 21 января 2022 года", - говорится на сайте Рады.
На время проведения шестой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва календарным планом отводятся для:
- пленарных заседаний Верховной Рады Украины - 10 недель;
- работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 6 недель;
- работы народных депутатов Украины с избирателями - 4 недели;
- проведение "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины - 10 часов.
Напомним, сегодня Рада приняла законопроект о перезапуске ВККС с предложениями Зеленского.
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