Информация о создании реестра запрещенных СМИ фейковая, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию, что Совет национальной безопасности и обороны планирует создать санкционный реестр СМИ
Об этом он заявил во время брифинга, передает RegioNews.
На вопрос, сколько сайтов планируется заблокировать в рамках компании по информационной безопасности, и будет ли создан орган, который будет контролировать вопрос по урегулированию вопросов безопасности в информационном пространстве, Данилов ответил, что его ведомство этим вопросом не занимается.
Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать некий санкционный реестр с запретом СМИ — это абсолютно не соответствует действительности...Мы этим вопросом не занимаемся, - сказал Данилов.
По его словам, СНБО сейчас приводит в соответствие список СМИ, которые уже не первый год находятся под санкциями.
Но нормативно-правовой инструмент, каким образом к ним должны быть применены санкции, не разработан, — сказал Данилов.
Он отметил, что речь идет о техническом и технологическом обеспечении этого процесса.
Это не о свободе слова, это не какие-то ограничения, это те (СМИ —ред.) в отношении которых (санкции - ред.) уже введены. Провайдеры должны все это прорабатывать для того, чтобы мы были уверены, что они не работают на нашей территории, - рассказал Данилов.
Так, Данилов напомнил, что речь идет о большом перечне, среди которых телеканалы NewsOne и ZIK, а также социальные сети.
Как сообщалось, СНБО планирует в пятницу рассмотреть санкционный вопрос и может обнародовать реестр олигархов.