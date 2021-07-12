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12 июля 2021, 19:20 5

Информация о создании реестра запрещенных СМИ фейковая, - Данилов

12 июля 2021, 19:20 5
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Фото из открытых источников
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Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг информацию, что Совет национальной безопасности и обороны планирует создать санкционный реестр СМИ

Об этом он заявил во время брифинга, передает RegioNews.

На вопрос, сколько сайтов планируется заблокировать в рамках компании по информационной безопасности, и будет ли создан орган, который будет контролировать вопрос по урегулированию вопросов безопасности в информационном пространстве, Данилов ответил, что его ведомство этим вопросом не занимается.

Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать некий санкционный реестр с запретом СМИ — это абсолютно не соответствует действительности...Мы этим вопросом не занимаемся, - сказал Данилов.

По его словам, СНБО сейчас приводит в соответствие список СМИ, которые уже не первый год находятся под санкциями.

Но нормативно-правовой инструмент, каким образом к ним должны быть применены санкции, не разработан, — сказал Данилов.

Он отметил, что речь идет о техническом и технологическом обеспечении этого процесса.

Это не о свободе слова, это не какие-то ограничения, это те (СМИ —ред.) в отношении которых (санкции - ред.) уже введены. Провайдеры должны все это прорабатывать для того, чтобы мы были уверены, что они не работают на нашей территории, - рассказал Данилов.

Так, Данилов напомнил, что речь идет о большом перечне, среди которых телеканалы NewsOne и ZIK, а также социальные сети.

Как сообщалось, СНБО планирует в пятницу рассмотреть санкционный вопрос и может обнародовать реестр олигархов.

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