Інформація про створення реєстру заборонених ЗМІ фейкова, - Данілов

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Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews.

На запитання, скільки сайтів планується заблокувати у межах компанії з інформаційної безпеки, і чи буде створено орган, який контролюватиме питання щодо врегулювання питань безпеки в інформаційному просторі, Данілов відповів, що його відомство цим питанням не займається.

Ви пам’ятаєте, що одна молода людина, яка на прохання своєї організації включена до робочої групи, заявила про те, що нібито апарат РНБО має створити якийсь санкційний реєстр із забороною ЗМІ — це абсолютно не відповідає дійсності...Ми цим питанням не займаємося, - сказав Данілов.

За його словами, РНБО наразі приводить у відповідність список ЗМІ, які вже не перший рік перебувають під санкціями.

Але нормативно-правовий інструмент, у який спосіб до них мають бути застосовані санкції, не розроблений, — сказав Данілов.

Він зазначив, що йдеться про технічне та технологічне забезпечення цього процесу.

Це не про свободу слова, це не якісь обмеження, це ті (ЗМІ —ред.) щодо яких (санкції —ред.) вже запроваджено. Провайдери мають усе це опрацьовувати для того, щоб ми були впевнені, що вони не працюють на нашій території,- розповів Данілов.

Так, Данілов нагадав, що йдеться про великий перелік, серед яких телеканали NewsOne і ZIK, а також соціальні мережі.

Як повідомлялося, РНБО планує у п'ятницю розглянути санкційне питання та може оприлюднити реєстр олігархів.