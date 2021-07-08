Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против сына Лукашенко

Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против старшего сына непризнанного десятками стран Президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора и еще 51 гражданина Республики Беларусь.

Как пишет Regionews, об этом говорится в распоряжении КМУ, опубликованном на правительственном портале.

Санкции предлагается ввести за "фальсификацию результатов выборов Президента Беларуси и насильственному подавлению мирных протестов".

Правительство также поручило профильным министерствам и ведомствам внести в течение месяца (до 8 августа) на рассмотрение СНБО предложения о применении на 3 года персональных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В частности, в санкционный список попали старший сын Президента Беларуси Александра Лукашенко - советник Президента по вопросам национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси Виктор Лукашенко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, министр внутренних дел Иван Кубраков (до октября 2020 года - начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома), первый замминистра внутренних дел - начальник уголовной милиции Беларуси Геннадий Казакевич, командир подразделения "Альфа" (спенцназ Беларуси) Сергей Зубков, начальник Минского следственного изолятора "Окрестина" Иван Соколовский, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, посол Беларуси в Армении (бывший генеральный прокурор) Александр Конюк.

Всем фигурантам списка предлагается запретить въезд и транзит через Украину, а также блокировать активы.

Отмечается, что указанные предложения связаны с решениями Совета Европейского Союза от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций против физических лиц, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Напомним, что 3 июня, Верховная Рада официально осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске. Парламентарии также предлагают прекратить дипломатические отношения с Белоруссией.