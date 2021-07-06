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06 июля 2021, 12:39 1784

В Раду проходят только четыре партии - опрос "Рейтинга”

06 июля 2021, 12:39 1784
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Фото: из открытых источников
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В случае проведения в ближайшее время выборов в Верховную Раду, лучшие шансы попасть в парламент будут иметь лишь 4 политические силы

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опрос социологической группы "Рейтинг".

Так, на первом месте рейтинга политическая партия "Слуга народа", за которую готовы отдать свои голоса 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Далее идет "Европейская солидарность" – 13,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 12,8%, "Батькивщина" – 12,3%.

Отмечается, что рейтинг других партий значительно ниже: партию "Сила и честь" поддерживают 4,8%, Радикальную партию – 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,5%, партию Мураева "Наши" – 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,1%, партия Шария – 3,7%. Остальные политсилы поддерживают менее 3% опрошенных.

Опрос проводился с 30 июня по 3 июля методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что более 50% украинцев негативно восприняли баллотирование Зеленского на второй срок. Согласно результатам опроса КМИС, который проводился с 27 мая по 1 июня, президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3%.

рейтинг ВР парламент социология депутаты

 
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