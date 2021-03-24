В ФСБ пытали током задержанного в Крыму украинского журналиста - СМИ

Из-за пыток журналист дал показания против себя и признался в "шпионаже"

Из-за пыток журналист дал показания против себя и признался в "шпионаже"

Фото: graty.me

Сотрудники ФСБ РФ два дня пытали журналиста-фрилансера издания "Радио Свобода" Владислава Есипенко, которого ранее задержали в оккупированном Россией Крыму и обвиняют в "шпионаже" в пользу украинских спецслужб.

Как передает RegioNews, об этом сообщило издание "Ґрати".

Так, по данным издания, сотрудники ФСБ надевали на голову журналиста "некий предмет", подключали к нему провода и включали по ним ток, постепенно увеличивая напряжение.

Таким образом в ФСБ заставили Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода" "КримРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.

Также отмечается, что после публикации этих свидетельств Есипенко отказался свидетельствовать дальше, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. "Сейчас на Есипенко давят только психологически", - добавляют в издании.

Ранее сообщалось, что ФСБ России сообщила, что задержала в Крыму якобы украинского "агента спецслужб" Владислава Есипенко. Однако по данным президента "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флая, он - один из фрилансеров-журналистов проекта "Крым. Реалии".