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24 марта 2021, 09:46 4

В ФСБ пытали током задержанного в Крыму украинского журналиста - СМИ

24 марта 2021, 09:46 4
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Из-за пыток журналист дал показания против себя и признался в "шпионаже"
Из-за пыток журналист дал показания против себя и признался в "шпионаже"
Фото: graty.me
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Сотрудники ФСБ РФ два дня пытали журналиста-фрилансера издания "Радио Свобода" Владислава Есипенко, которого ранее задержали в оккупированном Россией Крыму и обвиняют в "шпионаже" в пользу украинских спецслужб.

Как передает RegioNews, об этом сообщило издание "Ґрати".

Так, по данным издания, сотрудники ФСБ надевали на голову журналиста "некий предмет", подключали к нему провода и включали по ним ток, постепенно увеличивая напряжение.

Таким образом в ФСБ заставили Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крим24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода" "КримРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.

Также отмечается, что после публикации этих свидетельств Есипенко отказался свидетельствовать дальше, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. "Сейчас на Есипенко давят только психологически", - добавляют в издании.

Ранее сообщалось, что ФСБ России сообщила, что задержала в Крыму якобы украинского "агента спецслужб" Владислава Есипенко. Однако по данным президента "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флая, он - один из фрилансеров-журналистов проекта "Крым. Реалии".

Крым ФСБ РФ журналисты пытки тюрьма

 
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