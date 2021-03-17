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17 марта 2021, 08:39 96

В Крыму задержали "агента украинских спецслужб": им оказался журналист

17 марта 2021, 08:39 96
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Журналист "Радио Свободы" осуществлял фотографирование и видеосъемку в Крыму
Журналист "Радио Свободы" осуществлял фотографирование и видеосъемку в Крыму
Фото: из открытых источников
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ФСБ России сообщила, что задержала в Крыму якобы украинского "агента спецслужб" Владислава Есипенко. Однако по данным президента "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флая, он - один из фрилансеров-журналистов проекта "Крым. Реалии".

Как передает RegioNews, детали сообщили в "Радио Свобода".

В то время, когда Кремль применяет преследования и устрашения против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радио Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", - заявил Джейми Флай.

Ранее, в ФСБ РФ заявляли, что Владиславу Есипенку, задержанному в оккупированном Крыму 10 марта, инкриминируют сбор информации "в интересах спецслужб Украины", в частности Службы внешней разведки.

Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото - и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".

Напомним, в оккупированном Крыму нашли "виновных" в водной блокаде полуострова.

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