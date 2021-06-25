На Харьковщине задержали девятерых полицейских, которых подозревают в пытках людей

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В Харьковской области обезвредили банду, в которую входили действующие и бывшие чиновники Национальной полиции. Их подозревают в вымогательстве денег и пытках задержанных

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что полицейские совместно с гражданским лицом задерживали наркозависимых лиц и угрожали привлечь к уголовной ответственности, а некоторые из них - поместить в больничное учреждение. Чтобы избежать привлечения, задержанные должны были заплатить. Сумма взятки варьировалась от 200 до 500 долларов. В случае отказа платить, участники группировки пытали и угрожали физической расправой.

Кроме того, установлено, что в феврале двое оперуполномоченных совместно с бывшим полицейским задержали мужчину и поместили его в автомобиль. Чтобы заставить его рассказать, где он получил наркотики экс-полицейский надел на задержанного наручники и начал выкручивать ему руки, чем причинил сильную физическую боль.

Бывшему сотруднику полиции сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Еще девятерым полицейским решается вопрос об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в марте под Киевом разоблачили "реабилитационный центр", в котором пытали людей. Центр не имел никакой разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

Ранее, в феврале в Одессе прекратили работу "реабилитационного" центра, где насильно удерживали людей. Сейчас задержан организатор "бизнеса" и один из его сообщников.