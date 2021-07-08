Стало известно, на какой должности в ОП теперь будет работать Мендель
Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет работать внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака
Как пишет RegioNews, об этом изданию "РБК-Украина" сообщил источник в Офисе президента.
Отмечается, что она будет отвечать за работу с зарубежными СМИ.
"Юлия Мендель будет работать внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Она будет отвечать за работу с зарубежными СМИ", - сообщил источник.
Напомним, 30 апреля СМИ сообщили, что пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении. Впоследствии эту информацию подтвердили в ОП.
В июле к обязанностям пресс-секретаря приступил Сергей Никифоров - он уже побывал в первой заграничной поездке с Владимиром Зеленским в Литве.
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