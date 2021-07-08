Стало відомо, на якій посаді в ОП тепер працюватиме Мендель
Колишня речниця президента Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака
Як пише RegioNews, про це виданню "РБК-Україна" повідомило джерело в Офісі президента.
Зазначається, що вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ.
"Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ", - повідомило джерело.
Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ повідомили, що речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення. Згодом цю інформацію підтвердили в ОП.
У липні до обов'язків прессекретаря приступив Сергій Никифоров - він вже побував в першій закордонній поїздці з Володимиром Зеленським у Литві.
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