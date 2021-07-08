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08 липня 2021, 18:26 68

Стало відомо, на якій посаді в ОП тепер працюватиме Мендель

08 липня 2021, 18:26 68
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Фото з відкритих джерел
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Колишня речниця президента Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Як пише RegioNews, про це виданню "РБК-Україна" повідомило джерело в Офісі президента.

Зазначається, що вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ.

"Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ повідомили, що речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення. Згодом цю інформацію підтвердили в ОП.

У липні до обов'язків прессекретаря приступив Сергій Никифоров - він вже побував в першій закордонній поїздці з Володимиром Зеленським у Литві.

Україна Андрій Єрмак Офіс президента президент Юлія Мендель

 
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