Стало відомо, на якій посаді в ОП тепер працюватиме Мендель

Фото з відкритих джерел

Як пише RegioNews, про це виданню "РБК-Україна" повідомило джерело в Офісі президента.

Зазначається, що вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ.

"Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ повідомили, що речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення. Згодом цю інформацію підтвердили в ОП.

У липні до обов'язків прессекретаря приступив Сергій Никифоров - він вже побував в першій закордонній поїздці з Володимиром Зеленським у Литві.