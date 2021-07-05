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05 июля 2021, 13:59 12

Большинство украинцев не одобряют действия Зеленского: результаты опроса

05 июля 2021, 13:59 12
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Фото из открытых источников
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52,7% опрошенных украинцев не одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского, одобряют - 34,1%

Как пишет RegioNews об этом говорится в обнародованных в понедельник, 5 июля, результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Украинцы скорее негативно оценивают деятельность президента. Зеленского: 52,7% не одобряют его деятельность против 34,1%, которые одобряют (еще 13,2% не определились или отказались отвечать на вопрос)", - отмечают социологи.

Кроме того, 64% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении. Оптимистично оценивают направление движения дел 20%, а еще 16% не смогли или отказались ответить на вопрос.

Напомним, в июне сообщалось, что за Зеленского готовы проголосовать 32% граждан.

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