14:46  30 июня
В столицу из-за жары запретили въезд фур
17:37  30 июня
На Полтавщине водитель сбил женщину с ребенком, девочка погибла
17:58  30 июня
Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 17:59 23

Комитет обороны проголосовал законопроект об олигархах

30 июня 2021, 17:59 23
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект об олигархах

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Нардеп констатирует, что теперь проект закона О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) будут рассматривать на завтрашнем заседании Верховной Рады.

Как сообщалось, Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Распоряжение № 169 О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва.

олигархи законопроект Верховная Рада комитет нардеп

ЦИК подал в Верховную Раду изменения в закон о референдуме - хочет электронных данных в подписных листах
30 июня 2021, 14:11
Рада ввела в Украине базу данных потребителей природного газа
30 июня 2021, 13:47
Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля перегруженных фур
29 июня 2021, 19:02
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram