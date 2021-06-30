Комитет обороны проголосовал законопроект об олигархах

Фото из открытых источников

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект об олигархах

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Нардеп констатирует, что теперь проект закона О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) будут рассматривать на завтрашнем заседании Верховной Рады.

Как сообщалось, Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Распоряжение № 169 О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва.