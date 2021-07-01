Рада переименовала поселок на Донбассе в Нью-Йорк
Парламент на заседании 1 июля переименовал поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк
Как пишет RegioNews со ссылкой на заседание Рады, 301 народный депутат одобрил проект постановления №5081.
В пояснительной записке указано, что Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась в ВР с представлением о переименовании Новгородского в Нью-Йорк.
Поселок городского типа расположен на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. В нем проживает около 12 тысяч жителей.
Переименование пгт. Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.
Напомним, недавно Рада увеличила территорию города Миргород Полтавской области.
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