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01 июля 2021, 14:47 626

Рада переименовала поселок на Донбассе в Нью-Йорк

01 июля 2021, 14:47 626
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Фото из открытых источников
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Парламент на заседании 1 июля переименовал поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк

Как пишет RegioNews со ссылкой на заседание Рады, 301 народный депутат одобрил проект постановления №5081.

В пояснительной записке указано, что Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась в ВР с представлением о переименовании Новгородского в Нью-Йорк.

Поселок городского типа расположен на расстоянии 42 км от районного центра города Бахмут. В нем проживает около 12 тысяч жителей.

Переименование пгт. Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

Напомним, недавно Рада увеличила территорию города Миргород Полтавской области.

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