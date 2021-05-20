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20 мая 2021, 18:33 5

Появился текст законопроекта Зеленского о коренных народах: что предлагает президент

20 мая 2021, 18:33 5
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Фото из открытых источников
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На сайте парламента появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №5506 о коренных народах Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт парламента.

Так, законопроектом определяется, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Также документом предлагается запретить отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины.

Зеленский предлагает коренным народам дать право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Кроме этого, документ предусматривает предоставление коренным народам права на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.

Напомним, что законопроект внесли в Раду 18 мая. Известно, что ранее Зеленский утвердил Стратегию деятельности представительства в Крыму.

Украина Владимир Зеленский Крым крымские татары законотворчество

 
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