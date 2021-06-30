Комітет оборони проголосував законопроєкт про олігархів

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Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт про олігархів

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Нардеп констатує, що тепер Проєкт Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) розглядатимуть на завтрашньому засіданні Верховної ради.

Як повідомлялося, Разумков скликає позачергове засідання Ради на четвер. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження № 169 Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання.