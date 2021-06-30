ЦИК подал в Верховную Раду изменения в закон о референдуме - хочет электронных данных в подписных листах

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Центральная избирательная комиссия Украины разработала и подала в Верховную Раду предложения по законодательному урегулированию представления данных избирателей с подписных листов в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Речь идет, в частности, об обязанности инициативной группы передавать в комиссию вместе с подписными листами и протоколом об итогах сбора подписей в поддержку такой инициативы также и данные избирателей из этих подписных листов в электронном виде.

Такой формат данных позволит комиссии своевременно и должным образом выполнять свои обязанности - осуществить полную проверку как минимум 3 миллионов подписей граждан и подписных листов в поддержку инициативы проведения всеукраинского референдума по народной инициативе. Ведь в случае отсутствия электронных данных такая проверка потребует значительных человеческих и технических ресурсов, а также длительного времени, которое будет превышать установленный законом срок в 14 дней, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что без электронных данных ЦИК не сможет предоставить гражданам возможность получить информацию из Государственного реестра избирателей относительно использования их персональных данных для поддержки той или иной инициативы по проведению всеукраинского референдума, поскольку реестр, как автоматизированная информационно-телекоммуникационная система, работает только с электронными данными.

Таким образом, для надлежащего выполнения своих обязанностей по обозначенным вопросам и четкого соблюдения законодательства ЦИК разработала и подала в Верховную Раду проект закона о внесении соответствующих изменений в закон Украины "О всеукраинском референдуме, - резюмируют в ЦИК.

Как сообщалось, 11 июня ЦИК не зарегистрировала инициативную группу по референдуму о запрете продажи земель.

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