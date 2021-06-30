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30 июня 2021, 17:20 104

Кабмин выделил 16 млн гривен для граждан, пострадавших в АТО

30 июня 2021, 17:20 104
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Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров во время заседания 30 июня выделил Министерству по делам ветеранов 16 млн гривен, которые пойдут на выплаты пострадавшим в АТО украинцам

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Отмечается, что это будет одноразовая денежная помощь, средства выделят из резервного фонда государственного бюджета.

Из этой суммы предусмотрено оказать помощь семьям 6 человек, которые погибли, и 13 лицам, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что с начала 2021 года приняли решение направить на подобные выплаты почти 57 млн ​​гривен.

Единовременное пособие в случае установления инвалидности в зависимости от группы выплачивается в следующих размерах:

  • I группа - 400 прожиточных минимумов;
  • II группа - 300 минимумов;
  • III группы - 250 минимумов.

В случае гибели (смерти) помощь составляет 750 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года гибели (смерти). По состоянию на 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 гривен", - заявили в Кабмине.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин выделил 305 млн грн компенсации семьям ветеранов войны.

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