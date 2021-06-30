Кабмін виділив 16 млн гривень для громадян, які постраждали в АТО

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Кабінет Міністрів під час засідання 30 червня виділив Міністерству у справах ветеранів 16 млн гривень, які спрямують на виплати постраждалим в АТО українцям

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Зазначається, що це буде одноразова грошова допомога, кошти виділять з резервного фонду державного бюджету.

З цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей 6 осіб, які загинули, та 13 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції", - йдеться в повідомленні.

В уряді додали, що від початку 2021 року прийняли рішення спрямувати на подібні виплати майже 57 млн гривень.

Одноразова допомога у випадку встановлення інвалідності залежно від групи виплачується у наступних розмірах:

І група - 400 прожиткових мінімумів;

ІІ група - 300 мінімумів;

ІІІ група - 250 мінімумів.

У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті). Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2270 гривень", - заявили в Кабміні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін виділив 305 млн грн компенсації сім’ям ветеранів війни.