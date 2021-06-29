08:52  29 июня
В Украине за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19
17:46  29 июня
Появилось изображение Большого герба Украины, который предлагает Зеленский
18:00  29 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотники
UA | RU
UA | RU
29 июня 2021, 15:31 1078

В Минздраве объяснили вакцинацию чиновников и депутатов препаратом Pfizer

29 июня 2021, 15:31 1078
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Чиновников, депутатов и работников органов исполнительной власти прививают вакциной Pfizer, поскольку их количество совпало с количеством законтрактованных доз этого препарата

Об этом в интервью Liga.net рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает RegioNews.

Сейчас Украина законтрактовала около 20 млн доз Pfizer. Количество работников центральных органов исполнительной власти, различных министерств и ведомств, которые относятся к объектам критической инфраструктуры, судебной власти, вкладывалось в то количество вакцины Pfizer, которое пришло", - сказал Кузин.

Он объяснил, по какому принципу министерство здравоохранения решает, какой вакциной прививать ту или иную группу населения. Расчет осуществляется на основе нескольких факторов.

Самый главный - это численность группы риска. Ее сверяют с графиком поставок вакцин в Украину. Таким образом рассчитывают, хватит ли той или иной поставленной вакцины на конкретную группу риска", - сказал главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что депутатам сделают прививки вакциной Pfizer по отдельному графику.

Pfizer вакцинация вакцина депутаты чиновники Минздрав

В Раде появился законопроект Зеленского о большом гербе Украины
29 июня 2021, 14:37
Киевский центр вакцинации в МВЦ будет работать пять дней на этой неделе
29 июня 2021, 14:34
Минздрав хочет не пускать в школы невакцинированных детей
29 июня 2021, 13:15
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram