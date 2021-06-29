В Минздраве объяснили вакцинацию чиновников и депутатов препаратом Pfizer

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Чиновников, депутатов и работников органов исполнительной власти прививают вакциной Pfizer, поскольку их количество совпало с количеством законтрактованных доз этого препарата

Об этом в интервью Liga.net рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает RegioNews.

Сейчас Украина законтрактовала около 20 млн доз Pfizer. Количество работников центральных органов исполнительной власти, различных министерств и ведомств, которые относятся к объектам критической инфраструктуры, судебной власти, вкладывалось в то количество вакцины Pfizer, которое пришло", - сказал Кузин.

Он объяснил, по какому принципу министерство здравоохранения решает, какой вакциной прививать ту или иную группу населения. Расчет осуществляется на основе нескольких факторов.

Самый главный - это численность группы риска. Ее сверяют с графиком поставок вакцин в Украину. Таким образом рассчитывают, хватит ли той или иной поставленной вакцины на конкретную группу риска", - сказал главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что депутатам сделают прививки вакциной Pfizer по отдельному графику.