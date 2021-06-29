Киевский центр вакцинации в МВЦ будет работать пять дней на этой неделе
В Международном выставочном центре, на базе которого создан центр массовой вакцинации населения, прививки будут делать пять дней, с 30 июня до 4 июля
Как передает RegioNews об этом сообщает сервис helsi.me в Telegram.
Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет длиться 5 дней - с 30 июня до 4 июля", - говорится в сообщении.
Прививки будут делать вакциной Coronavac/Sinovac Biotech.
Напомним, ранее главный санврач Кузин заявил, что все вакцины против COVID-19, которые есть на рынке, эффективны против штамма "Дельта”.
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