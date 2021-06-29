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29 июня 2021, 13:15 156

Минздрав хочет не пускать в школы невакцинированных детей

29 июня 2021, 13:15 156
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Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения хотят закрепить в законе норму о недопуске детей без прививок в учебные заведения

Об этом в интервью Liga.net заявил главный санврач Украины Игорь Кузин, передает RegioNews.

Я бы учитывал решение Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний. Они все равно могут выбирать альтернативу - дистанционный формат или что", - сказал Кузин.

Он также выступил за обязательную вакцинацию для части взрослого населения Украины. К ним Кузин отнес работников образования и сферы обслуживания.

Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - заявил главный санврач.

Напомним, ранее в Минздраве назвали причину отсутствия в некоторых областях центров вакцинации.

Минздрав

 
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