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28 июня 2021, 18:47 487

В ЕС согласовали подписание с Украиной Соглашения об "открытом небе"

28 июня 2021, 18:47 487
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Фото из открытых источников
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Совет Европейского Союза 28 июня дал "зеленый свет" на подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве с Украиной, которое также называют соглашением об «открытом небе»

Об этом сообщатся на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Соглашение снимает рыночные ограничения в отношении соседних с ЕС стран и привязывает эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, поскольку они примут авиационные стандарты и будут внедрять авиационные правила Евросоюза.

Похожие соглашения также намерены подписать с Арменией и Тунисом. Кроме того, Совет ЕС дал согласие на заключение соглашения о воздушном транспорте с Катаром.

Ожидается, что эти четыре соглашения будут подписаны осенью 2021 года. Затем каждое соглашение должно быть ратифицировано каждым государством-членом, ЕС и другой стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал сегодняшнее решение и заявил, что соглашение позволит гражданам Украины получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий".

Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство, – написал Зеленский в твиттере.

Как сообщалось, еще 28 ноября 2013 года Украина с Европой договорились о совместном авиапространстве. Украина и Европейский союз парафировали Соглашение о совместном авиапространстве на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

В июле 2020-го премьер Шмыгаль заявлял, что совместное авиапространство с ЕС надо открыть как можно скорее. Этот пункт из программы сотрудничества предыдущих лет до сих пор оставался невыполненным.

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