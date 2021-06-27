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27 июня 2021, 14:31 619

Повышение пенсий для людей старше 75 лет перенесли с июля на октябрь

27 июня 2021, 14:31 619
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Фото: из открытых источников
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С 1 июля гражданам старше 75 лет планировали дополнительно повысить пенсии, но повышение перенесли на октябрь

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает RegioNews.

По ее словам, пенсии планируют повысить на 400 грн, однако перенос сроков связан с отсутствием ресурса.

На 1 октября мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Но главное было сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут ее получать ежемесячно", - сказала Лазебная.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине повысят пенсии с 1 июля, кроме этого, пенсии должны увеличить еще дважды.

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