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Боевики на Донбассе весь день били из минометов и артиллерии
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26 июня 2021, 18:46 170

Боевики на Донбассе весь день били из минометов и артиллерии

26 июня 2021, 18:46 170
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Фото: из открытых источников
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С начала суток зафиксировано девять обстрелов позиций Объединенных сил. Российские наемники продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, из минометов 120-го калибра боевики вели огонь вблизи Песков, Гнутово и Талаковки.

Возле Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

В направлении Новомихайловки боевики вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Напомним, 25 июня в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.

ООС Донбасс военная техника обстрел война ранение

 
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